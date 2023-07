Salle de bain - Pour un projet réussi, suite

BESOINS DES UTILISATEURS

L’âge et l’aptitude physique des utilisateurs de la salle de bain auront également une influence sur vos exigences. Les dispositifs de sécurité (commande thermostatique des douches, finitions antidérapantes au niveau du carrelage de la baignoire et du bac receveur de douche) profiteront à tout le monde mais sont d’une importance capitale si des enfants ou personnes âgées font usage de la salle de bains.



DESIGN ET DECORATION

Une nouvelle salle de bains est un investissement considérable ; il est donc important que vous choisissiez à bon escient vos couleurs et votre robinetterie. Serez-vous toujours épris de votre achat dans 10 ans ? Si vous avez l’intention de déménager à court terme, votre nouvelle salle de bains saura-t-elle séduire les acheteurs potentiels ? La salle de bains et la cuisine sont des facteurs de vente absolument capitaux. Les carreaux de couleur naturelle et les éléments sanitaires blancs restent une option de sécurité, car ils ne se démodent jamais. Vous pouvez toujours les égayer par une touche personnelle de serviettes et d’accessoires de couleurs vives.



LES ESSENTIELS

L’éclairage et le chauffage sont également des facteurs à prendre en compte dès le départ. Incluez au moins deux sources de lumière différentes, un éclairage utilitaire et un éclairage d’ambiance, et utilisez des variateurs pour créer une ambiance plus ou moins tamisée. Les radiateurs, le chauffage au sol et les porte-serviettes chauffants ajouteront une note de chaleur à votre espace.